Autismo, a Bisceglie il concorso “La Gioia è Blu”

L’Ambito Territoriale Trani-Bisceglie, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, propone il concorso a tema “La Gioia è Blu”, giunto alla sua terza edizione, nell’ambito del servizio di assistenza educativa specialistica per l’autonomia e la comunicazione rivolto agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, gestito dalla Cooperativa Sociale S.A.I.D.

L’evento, moderato dall’assessore tranese Lucia De Mari, sarà ospitato il sabato 6 aprile alle ore 10 presso il 4° Circolo didattico “Don Pasquale Uva” di Bisceglie, per la cui disponibilità si ringrazia la dirigente scolastica, Valentina De Gennaro. La giornata sarà dedicata alla presentazione delle oltre 50 opere di arte figurativa iscritte al concorso, realizzate dagli alunni di tutte le scuole primarie dell’Ambito e dalla premiazione delle 3 opere più significative, che saranno selezionate da una giuria composta da rappresentanti delle istituzioni pubbliche e del mondo dell’associazionismo.

I componenti della giuria sono: Alessandra Rondinone (assessore ai servizi sociali del Comune di Trani), Elisabetta Mastrototaro (consigliere comunale del Comune di Bisceglie), Lucia Simone (presidente della ODV “Time Aut”). Interverranno, inoltre, il dirigente dell’Ufficio di piano dell’Ambito numero 5 Trani-Bisceglie, Alessandro Nicola Attolico, Roberta Rigante (assessore alle politiche sociali del Comune di Bisceglie), il vicesindaco della Città di Trani, Fabrizio Ferrante.

L’evento vedrà momenti diversificati, tra interventi ludici e testimonianze delle associazioni che operano sul territorio.