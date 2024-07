Attivo sulla litoranea di Bisceglie il servizio di emergenza 118 con idromoto

Al mare in sicurezza. Da oggi è attivo il servizio di emergenza 118 con idromoto sulla litoranea di Barletta e Bisceglie mentre da domani il servizio sarà attivo anche sulle litoranee di Margherita e Trani: il personale dell’emergenza ha a disposizione mezzi per il primo soccorso e sarà presente sulle spiagge tutti i giorni dalle 10 alle 17.

“Diamo avvio alla stagione estiva con un servizio di soccorso in mare che quest’anno raddoppia le sedi con rampe di lancio a Barletta, Margherita, Trani e Bisceglie – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt – abbiamo risposto alle richieste delle amministrazioni comunali, condiviso le esigenze di sicurezza e organizzato il servizio fino alla fine di settembre per garantire maggiore sicurezza sulle nostre spiagge per tutto il periodo estivo”.

“In caso di necessità il servizio di salvamento in mare interviene anche con dispositivi salvavita – dice Donatello Iacobone, Responsabile 118 Asl Bt – e attiva subito l’ambulanza per gli interventi successivi se necessari. Il servizio è garantito dalla Società Nazionale di Salvamento di Bisceglie e coordinato dalla Asl. In caso di necessità il servizio viene attivato chiamando il 118 o il 112. Noi ci siamo e siamo sempre pronti a intervenire ma raccomandiamo sempre la massima prudenza in mare”.

Le idromoto sono posizionate a Barletta al lido Kitesurf con rampa di lancio alla Lega navale, nella zona del Lido Valerio, Belvedere e Rosa dei Venti a Margherita di Savoia, alla Lega navale di Trani e al porticciolo turistico di Bisceglie.