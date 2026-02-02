Attivo sportello orientamento per over 65, Angarano: “Nessuno deve restare indietro”

«Nessuno deve restare indietro. È per questo che da oggi è attivo uno Sportello di orientamento, assistenza e consulenza, un nuovo servizio dei Comuni di Bisceglie e Trani pensato per stare accanto ai nostri cittadini over 65». Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«All’Epass, in piazza C.A. Dalla Chiesa 12, troverete dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, personale qualificato per aiutarvi nella compilazione di documenti – continua il primo cittadino – nella richiesta di bonus e agevolazioni, nella presentazione di domande e tanto altro ancora. Non solo: al via anche il Portierato sociale. Le persone con più di 65 anni che hanno difficoltà in azioni quotidiane, come la spesa, il ritiro dei farmaci, il pagamento di una bolletta, possono contare su un supporto concreto, reale e sicuro».

«Grazie all’Ambito Territoriale Sociale di Trani–Bisceglie, a Epass OdV e Comunità Oasi 2 San Francesco, per aver dato vita insieme al progetto “Passo passo” – conclude Angarano – segno di una comunità che si prende cura, davvero, delle persone».