Attivo nella Asl Bt il servizio di Psicologia di base: assistenza più vicina ai cittadini

È partito nella Asl Bt il servizio di Psicologia di base, istituito in attuazione della Legge Regionale n. 11/2023, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza territoriale e garantire un primo livello di supporto psicologico facilmente accessibile.

Il servizio è già operativo nei distretti socio-sanitari di Andria, Barletta, Trani-Bisceglie e Canosa-Minervino-Spinazzola, mentre dal mese di marzo sarà attivato anche nel distretto di Margherita di Savoia-Trinitapoli-San Ferdinando di Puglia. L’iniziativa nasce per offrire un’assistenza integrata con la rete sanitaria del territorio, assicurando un punto di riferimento qualificato e vicino al contesto di vita delle persone.

La figura dello Psicologo di base è pensata per intercettare precocemente i bisogni psicologici dei cittadini, fornendo un sostegno professionale tempestivo. L’accesso al servizio è semplificato: è possibile rivolgersi attraverso il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, gli specialisti o tramite la PUA (Porta Unica di Accesso).

Tra le principali prestazioni offerte figurano il supporto nei casi di disagio emotivo temporaneo, difficoltà di adattamento, sintomi ansioso-depressivi e momenti critici del ciclo di vita. Il servizio prevede inoltre interventi di sostegno nella gestione delle patologie croniche e nell’aderenza alle cure, oltre ad attività di promozione del benessere psicologico.

«L’attivazione del servizio – commenta il Commissario Straordinario della Asl Bt, Tiziana Dimatteo – rappresenta un ulteriore significativo passo verso il potenziamento dell’assistenza territoriale e della tutela della salute mentale di prossimità».