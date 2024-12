Attività Storiche di Puglia, altre nove imprese biscegliesi ottengono il riconoscimento

Consegnati ieri, 2 dicembre, presso la Camera di Commercio di Bari, i riconoscimenti di attività storica di Puglia alle imprese del territorio delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani con oltre 30, 40 e 70 anni di attività.

Alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, della presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie, del presidente Confcommercio Bari-Bat, Vito D’Ingeo, e del Direttore di Confcommercio Bari-Bat, Mauro Portoso, sono stati attribuiti i riconoscimenti stabiliti dalla Legge regionale 6 agosto 2021, n. 30, “Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia”.

Sono nove le realtà biscegliesi ad essere state insignite del titolo che sarà esposto all’ingresso delle attività: Tecniwatch di Vincenzo Gramegna, Il Cerriglio di Lucrezia Ventura, Calzature Di Bitonto, armature per occhiali di Nicola Todisco, Bar Snoopy, Maria Dell’Olio acconciatrice, La Fiorente, Ciak Fotografia, Centro Carni Napoletano.

Tra alcuni giorni il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’assessore alle attività produttive, Onofrio Musco, incontreranno le imprese biscegliesi che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento regionale.

“Celebriamo il lavoro, la costanza, la continuità, l’impegno di imprese che hanno contribuito e ancora contribuiscono alla crescita del territorio – sostiene Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. Grazie alla Regione Puglia per aver intrapreso la strada del riconoscimento di fatto di attività decennali e storiche che operano con dedizione e professionalità facendo del commercio di prossimità un baluardo dello sviluppo delle comunità. Ricordiamo a tutti che l’istanza di riconoscimento può essere ancora presentata recandosi presso i nostri uffici in via Capitano Francesco Gentile n. 13”.