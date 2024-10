Attività promozionale della Pro Loco Unpli Bisceglie alla Fiera del Levante

Gli stand 137 e 138 della Fiera del Levante a Bari stanno ospitando una serie di incontri in cui sarà valorizzato e promosso il patrimonio culturale immateriale dei diversi territori di Puglia.



Nel corso degli appuntamenti anche la Pro Loco Unpli di Bisceglie giocherà un ruolo importante con un suo slot di presentazione, giovedì 3 ottobre alle 16:00, dal titolo “L’attività di promozione del territorio tra Dolmen e Sospiro”.



Prenderanno parte alla conferenza il presidente Pro Loco Unpli Bisceglie aps, Pierpaolo Sinigaglia, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, alcuni referenti della Confcommercio di Bisceglie e delle associazioni Cooking Solution, Assolocali-Vivi Bisceglie, e Pasticcerie Storiche di Bisceglie.



“Anche la Pro Loco di Bisceglie si ritaglierà uno spazio da protagonista in Fiera del Levante – spiega il presidente Sinigaglia. Grazie al presidente Unpli Puglia aps Rocco Lauciello per aver coinvolto la nostra associazione che avrà modo di illustrare le caratteristiche e l’incisività del suo operato in termini di promozione e tutela delle tradizioni e del territorio”.