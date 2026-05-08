Attivisti del Circolo Arci ripuliscono la rotonda della legalità

Il circolo Arci Oltre i Confini di Bisceglie, con un’ azione di cittadinanza attiva, ha provveduto ieri, 7 maggio, alla pulizia della rotonda della legalità rimuovendo le sterpaglie e i rifiuti che la oltraggiavano. Il 9 maggio una delegazione del circolo parteciperà a Cinisi alla manifestazione per l’anniversario dell’uccisione di Peppino Impastato avvenuta, ad opera della mafia, lo stesso giorno del 1978.

“Con queste iniziative Arci intende dare il proprio contributo nell’azione di sensibilizzazione al contrasto alle attività criminali che hanno insanguinato la città di Bisceglie e che non può essere delegata unicamente alle forze dell’ordine. Associazioni, società civile, forze politiche, istituzioni, ognuno nel proprio ambito devono fare la propria parte. La criminalità si contrasta anche sottraendole la bassa manovalanza attraverso politiche attive sull’occupazione, il rilancio delle attività produttive, l’innovazione e la ricerca. Aspetti su cui il governo nazionale è latitante”, scrivono gli attivisti.

L’alto tasso di disoccupazione, che pongono la Bat, come fanalino di coda della Regione è infatti facile serbatoio per l’ arruolamento, da parte della criminalità, della manovalanza dedita allo spaccio di sostanze. La mafia va contrastata anche sul piano culturale perché, come sottolineato dalle autorità inquirenti, i luoghi della movida stanno diventando oltre che contenitori per il riciclo di denaro derivante da attività illecite anche luoghi dove si ostenta e perpetua uno stile di vita e codici di comportamento. Per questo rivendichiamo il sostegno a tutte quelle attività ed associazioni presenti sul territorio che agiscono concretamente nello spirito di quel ‘noi’, richiamato dal Procuratore aggiunto di Bari e coordinatore della dda Giuseppe Gatti. Per dare concretezza a quanto enunciato servono spazi fisici sottratti alla logica del profitto e del mercato. Il circolo Arci farà come sempre la sua parte. Le istituzioni, se ci sono, battano un colpo”, concludono.

