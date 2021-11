Attivato Sportello Ascolto Psicologico per studenti, famiglie e personale dell’IISS Cosmai

A seguito di protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP), l’I.I.S.S. Sergio Cosmai di Bisceglie e Trani ha attivato uno Sportello di Ascolto Psicologico rivolto agli studenti e alle famiglie, quindi al personale scolastico.

Il progetto è finalizzato a:

Informazione a genitori in tema di accettazione del sé e degli altri;

Informazione agli allievi per l’acquisizione di competenze socio affettive per il successo formativo

Fornire un modello di socialità partecipato e condiviso dalla scuola vista in senso unitario

Dialogare sul tema dell’inclusività

Fornire supporti psicologici rispondendo a traumi e disagi derivati dall’emergenza COVID-19;

Incrementare il benessere psicologico, individuale e relazionale, acquisendo consapevolezza del proprio agire, rinforzando competenze emotive, sociali e cognitive, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.

“Le problematiche della diversità che si manifestano nelle classi, impone alla scuola di oggi un cambiamento – si legge nella nota inviata dall’Istituto Cosmai – tanto che la qualità di ogni scuola si misura nella sua capacità di sviluppare processi inclusivi di apprendimento, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno, normodotati e affetti da disturbi. La diversità diventa allora un’opportunità di crescita non solo per il singolo, ma per l’intero corpo docenti e tutto il gruppo classe che, attraverso un intervento cooperativo, può acquisire e far proprie competenze emotive e sociali, che permetteranno loro di diventare cittadini del domani e saper affrontare il cambiamento”.

“In questo contesto genitori e insegnanti possono trovare insieme il modo migliore per tutelare la salute ed il benessere dei ragazzi – prosegue – poiché proprio loro stanno affrontando ora un periodo sfidante: il lungo periodo caratterizzato dalla mancanza di relazioni dal vivo con gli amici e i compagni di scuola, le difficoltà della didattica a distanza e le privazioni date dalle misure per il contenimento del contagio, hanno messo e stanno mettendo a dura prova il loro benessere psicologico. L’opportunità dello Sportello di Ascolto Psicologico è quello di ritagliare uno spazio fisico e mentale per parlare di tutto questo e condividerlo diventa un’occasione di scambio, permettendoci di riprendere cura di noi stessi e delle relazioni che nutrono la nostra vita”.

Il progetto sarà destinato agli studenti di tutte le classi dell’I.I.S.S. Sergio Cosmai nelle sedi di Trani e di Bisceglie, unitamente ai loro genitori. Saranno attuate tecniche dell’osservazione partecipata e dei gruppi di ascolto, mentre ci si avvarrà del colloquio psicologico per l’ascolto individuale. Gli incontri dello Sportello di Ascolto Psicologico saranno gestiti dalla dott.ssa Wanda Sernia, sia in presenza sia in modalità online su piattaforma Google Meet, qualora richiesto. Lo Sportello di Ascolto Psicologico avrà cadenza bisettimanale, il lunedì presso la sede di Trani, il venerdì presso la sede di Bisceglie, con disponibilità il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 per eventuali incontri con il personale in servizio che lo richieda.