Attestati ad ambulanti decani, Carriera: “Passaggio generazionale dal forte valore sociale”

“È stata un’emozione indescrivibile e che racconta decenni di storia genealogica e un attaccamento al proprio lavoro forte e imperituro”, commenta così Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie, il conferimento degli attestati ai decani del commercio ambulante avvenuto nel corso dell’inaugurazione della nuova area mercatale di via san Martino martedì scorso, 18 ottobre.

“Abbiamo assistito a momenti di grande commozione, momenti che suggellano l’unione tra cuore e professione”, sottolinea Carriera.

A ricevere il riconoscimento al merito sono stati i pensionati ultrasettantenni già titolari di posteggio al mercato settimanale come Vincenzo Monopoli, 90 anni, Domenico Baldini, 83 anni, Ignazio Santini, 80 anni, Savino Dell’Orco, 78 anni, Mauro Papagni, 74 anni.

Spazio anche al conferimento degli attestati anche agli ambulanti ultrasettantenni ancora titolari di posteggio come Mauro Goffredo, 76 anni, Arcangelo Sciascia, 73 anni, Giuseppe Misino, 71 anni. “Mi preme ricordare, tra tutti, Francesco Monopoli, figlio di Vincenzo Monopoli, deceduto proprio mentre si recava a lavoro per l’allestimento del mercato domenicale in piazza Vittorio Emanuele a Bisceglie – ricorda commosso Carriera – e anche Donato Papagni, figlio di Mauro Papagni, deceduto a seguito di un incidente stradale. A loro va l’affettuoso ricordo di Confcommercio Bisceglie che sottolinea, con soddisfazione e trasporto emotivo, quanto sia solido il valore sociale, oltre che economico, del passaggio generazionale tra nonni, padri e figli nell’ambito del commercio ambulante. Una storia che si ripete e si rinnova”, conclude il presidente Confcommercio Bisceglie.