Atletico Bisceglie promotore dell’iniziativa per pulizia spiaggia del “Pretore”

Lo scorso 13 aprile atleti e dirigenti dell’Atletico Bisceglie, società presieduta da Sandro Parisi, assieme ad un gruppo di volontari e di altre persone facenti parte delle associazioni locali Polisportiva Gladiator, Immersion Bisceglie-Diving School, WWF Sub e Bisceglie Plogging Puglia, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e la collaborazione dell’azienda Teknoservice, hanno dato vita alla pulizia della spiaggia del Pretore, la cosiddetta “seconda spiaggia”. “Nelle intenzioni c’era anche quella di spostarsi verso la spiaggia del Macello – si legge nella nota – ma il lavoro è stato talmente impegnativo da precludere, almeno per il momento, questa possibilità”.

“Tutti i volontari – continua – si sono attivati nella rimozione di rifiuti presenti sulla spiaggia, da quelli urbani (plastiche, lattine, polistirolo, vetro, rottami e carta) a quelli di origine naturale, come il legname trasportato dalle mareggiate, tronchi e legno lavorato, presente purtroppo in grandi quantità. L’operazione è stata possibile grazie alla fattiva collaborazione dell’azienda Teknoservice che ha fornito bustoni, guanti e pinze speciali per la raccolta dei rifiuti, provvedendo immediatamente al carico e al trasporto del materiale differenziato nelle sedi di smistamento”.

“L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Atletico Bisceglie al fine di sensibilizzare la cittadinanza al problema dei rifiuti sulle spiagge con l’obiettivo di coinvolgere le prossime volte più associazioni e più persone. Di fatto – conclude la nota del club – questa prima esperienza è stata l’occasione per allacciare rapporti con le altre associazioni che hanno subito aderito all’iniziativa”.