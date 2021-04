Assolocali per il sociale, oganizzata raccolta sangue con Avis Bisceglie

L’associazione Assolocali ha deciso in intraprende alcune iniziative di impegno sociale sul territorio cittadino.

“Dopo la preparazione di pasti per il personale, sanitario e non, addetto alla vaccinazione al Pala Cosmai, i nostri associati – si legge nella nota – doneranno sangue in favore dell’AVIS di Bisceglie, alternandosi in questo grande gesto di solidarietà durante tutti i lunedì del prossimo mese. A partire dal 3 maggio, parteciperanno alla raccolta di sangue presso la sede AVIS in via Lamarmora 6, coinvolgendo collaboratori e familiari”.

“Non è certo il periodo migliore per i ristoratori – esordisce il presidente Assolocali, Donato Ferrante – ma questa lunga pandemia ci ha fatto sentire l’importanza della nostra vicinanza al territorio. La donazione di sangue, insieme alla preparazione dei pasti al personale sanitario, è solo una delle tante iniziative che porteremo avanti in questo 2021. Continueremo con altri eventi aperti a quanta più gente possibile – conclude Ferrante – sempre in rispetto delle norme che la riduzione dei contagi ci consentirà di fare”.