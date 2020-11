Assolocali manifesta in piazza per chiedere aiuti su settore ristorazione

In piazza ogg, 2 novembre, per chiedere aiuti concreti per evitare la morte di bar, american-bar, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie e gelaterie. Assolocali, l’associazione aderente alla Confcommercio di Bisceglie, ha organizzato una manifestazione sindacale in piazza Vittorio Emanuele (Palazzuolo) che si svolgerà lunedì prossimo dalle ore 10 alle 13.

I partecipanti, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio presenzieranno in silenzio per richiamare l’attenzione sulla particolare situazione di crisi che il settore dei pubblici esercizi sta vivendo a causa dell’emergenza Covid-19.

“Diversi locali sono alla canna del gas e hanno bisogno di sostegno, dopo il primo lockdown tutti noi con forza e abnegazione abbiamo riaperto e provato a rimetterci in piedi, anche con alcune iniziative a sostegno dei consumi. Ma dopo l’ultimo Dpcm la situazione rischia di diventare irrecuperabile”, commenta Pino Cosmai, presidente di Assolocali Bisceglie.

“È necessario correre ai ripari subito, prima che sia davvero troppo tardi. I sostegni garantiti dal Governo devono arrivare come garantito in tempi rapidi altrimenti molti rischiano di non riaprire. La nostra sarà una manifestazione pacifica e silenziosa ma che speriamo faccia simbolicamente rumore per scuotere le coscienze di chi ha potere decisionale e anche per spiegare le nostre ragioni all’opinione pubblica”, conclude Leo Carriera, direttore Confcommercio Bari-Bat.

L’invito di Assolocali e Confcommercio è rivoto a tutti gli esercenti di Bisceglie affinché sospendano le attività per un’ora partecipino in segno di solidarietà alla manifestazione.