Assolocali-Confcommercio: “Basta leoni da tastiera. Lavoriamo insieme per promuovere la città”

Assolocali-Vivi Bisceglie, realtà associativa aderente a Confcommercio Bisceglie e che racchiude operatori della ristorazione, del turismo e della ricettività, annuncia iniziative promozionali sul territorio e lancia un invito agli operatori economici e ai cittadini.

«Nessuno vuole oscurare criticità o altro, la nostra città non è una metropoli, ma nemmeno un paesotto di provincia. La gestione, possiamo immaginare, è complicata e richiede presenza costante e interventi risolutivi. Ma francamente assistere a un continuo gioco al massacro di chi molto abilmente denigra, non evidenzia o denuncia, ma denigra la città è stucchevole e ha il sapore della prolungata campagna elettorale», questo il messaggio del presidente Assolocali-Vivi Bisceglie, Andrea Ferrante, redatto in seguito a una riunione del consiglio direttivo dell’organismo associativo convocato per eventi di carattere estivo e promozionale.

«Se ciascuno di noi, operatori economici, amministratori, associazioni, cittadini tutti, facesse la sua parte in termini di rispetto, di civiltà, di segnalazione utile e non distruttiva, questa città avrebbe meno criticità e soprattutto vivrebbe meno sui social e di più per le strade, sul lungomare, per le vie della città che tutti, ne sono sicuro, amiamo e per la quale ci mettiamo, ciascuno nel suo ambito, al servizio – tiene a sottolineare Ferrante a nome di tutta Assolocali –. Ribadisco: non si interpreti questo messaggio come tentativo di oscuramento di brutture che ancora sono evidenti in città, ma come stimolo a fare di più, a fare meglio rispetto a semplici post che nulla hanno di costruttivo. Viviamo la città, sì, segnaliamo, non smettiamo mai di indignarci, ma amiamola».

«Il messaggio che giunge da Andrea Ferrante e dalla realtà che presiede è chiaro e condivisibile – sostiene Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. Non si può vivere solo di clic o dietro uno schermo e una tastiera. Cominciamo a recuperare uno spirito d’affezione nei confronti della nostra città e operiamo nel quotidiano, anche con soli semplici gesti, per tutelarla, salvaguardarla e per non dare adito a quanti non avrebbero altro da scrivere se la vedessero linda e perfetta». Assolocali annuncerà a giorni alcune iniziative che la vedranno protagonista come la diffusione di magliette promozionali della città che mirano a lanciare e rimarcare l’appeal di Bisceglie tra turisti e tra gli stessi residenti.