Assolocali: “Chiunque sarà alla guida del nostro paese dovrà assumere grandi responsabilità”

“Amministrare è impegno e responsabilità ma anche grande opportunità di fare bene per la propria città. A poche ore dall’apertura della campagna elettorale delle amministrative 2023, come Presidente Assolocali di Bisceglie con l’intero direttivo e tutti gli associati, voglio inviare ai candidati sindaci un augurio sincero per queste elezioni”. A parlare è il presidente Andrea Ferrante.

“Chiunque sarà alla guida del nostro paese dovrà assumere grandi responsabilità nei confronti di noi biscegliesi. La nostra città ha bisogno di amore, di onestà, di determinazione e di scelte coraggiose, quindi auspico che il nuovo sindaco abbia la capacità di progettare e investire anche nel settore del food e della ristorazione, adottando strategie lungimiranti che guardino alla crescita e alla valorizzazione del nostro meraviglioso territorio, offrendo opportunità e concretezza. Ai candidati sindaci quindi – chiosa Ferrante – anticipatamente esprimo il mio grazie e auguri”.