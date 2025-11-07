Associazioni e movimenti civici chiedono a Bisceglie la creazione di un “Tavolo Verde”

Un confronto costruttivo ma dai toni decisi quello che ha visto protagoniste Legambiente Bisceglie, Libera il Futuro, Pro Natura Bisceglie, Life 9.41 e il gruppo di cittadinanza attiva Spazio Civico Bisceglie, che nei giorni scorsi hanno incontrato il Dirigente comunale della Ripartizione Programmazione, Pianificazione e Infrastrutture e gli assessori alla Transizione Ecologica, ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni.

L’incontro è nato dalla crescente preoccupazione per i frequenti abbattimenti di alberi sul territorio cittadino – come il recente caso del Parco delle Beatitudini, dove una ventina di esemplari sono stati rimossi a seguito di una perizia agronomica – e dal desiderio di avviare un percorso condiviso sulla gestione e la programmazione del verde urbano.

Le associazioni, pur apprezzando la disponibilità dell’Amministrazione comunale al dialogo, hanno ribadito la necessità di passare dalle parole ai fatti, chiedendo la costituzione formale di un “Tavolo Verde”. Questo organismo, secondo le proposte avanzate, dovrebbe diventare il punto di riferimento per un confronto permanente tra amministratori, tecnici, esperti e realtà ambientaliste, con l’obiettivo di realizzare il censimento del verde pubblico, redigere un regolamento comunale sul verde e affrontare in modo coordinato tutte le tematiche legate alla sostenibilità ambientale.

Le associazioni hanno inoltre evidenziato la necessità di stanziamenti strutturali e continuativi per la cura del verde e la riforestazione urbana, sottolineando la sproporzione tra Bisceglie e città vicine come Trani. La gestione emergenziale – sostengono i rappresentanti – non è più sostenibile e rischia di portare a una progressiva desertificazione del tessuto urbano.

«Siamo pronti a mettere a disposizione le nostre esperienze, competenze e visioni per il futuro ambientale della città – hanno dichiarato i rappresentanti dei movimenti e delle associazioni –. Spetta ora all’Amministrazione raccogliere la nostra disponibilità e aprire una nuova fase di partecipazione e concertazione sulle politiche ambientali. Il caso di via Di Vittorio ha già dimostrato che il confronto con la cittadinanza può portare risultati concreti e condivisi».

Le realtà ambientaliste auspicano che da questo dialogo possa nascere un nuovo modello di gestione del verde pubblico, basato su pianificazione, trasparenza e collaborazione, affinché Bisceglie possa tornare a essere una città sostenibile, vivibile e più verde.