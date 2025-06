Associazione Urca colora il Porto di Bisceglie in vista del BiComix 2025

In vista della sesta edizione del BiComix, in programma il 22, 23 e 24 agosto sul Porto Turistico di Bisceglie, l’associazione Urca, organizzatrice dell’evento, ha decorato le due panchine in legno presenti sulla darsena nord-ovest, sulle quali ogni anno si svolgono le conversazioni con gli autori ospiti del festival del fumetto.

Un modo per prepararsi all’evento estivo, ma anche per abbellire e colorare il porto cittadino, grazie ai disegno originali pensati e realizzati dall’artista andriese Ester Santovito, parte integrante del team di ragazzi e ragazze under 30 che realizza il BiComix. Si tratta del secondo intervento di “street art” dopo il murale realizzato lo scorso anno con il fumettista Juta in zona Salnitro.

«Il BiComix è un esperimento di comunità e ci piace pensare che possa lasciare, nel tempo, dei segni visibili sui luoghi che lo ospitano. Contiamo nel prossimo futuro di realizzare sempre più interventi di questo genere, possibili grazie all’impegno assolutamente volontario di tutti i membri della nostra associazione e, in questo caso, all’aiuto di Bisceglie Approdi, che ha subito sposato l’iniziativa», spiegano i ragazzi di Urca.

Ricordiamo, inoltre, che è attiva una campagna di raccolta fondi per sostenere la sesta edizione del festival. È possibile donare attraverso il seguente link: https://www.produzionidalbasso.com/project/bicomix-festival-del-fumetto/.

«Il festival diventa ogni anno sempre più grande e sempre più costoso. Ringraziamo i nostri sponsor e le istituzioni che ci sostengono, ma ogni contributo è fondamentale per poter far crescere il BiComix, renderlo sempre più bello e variegato, e in qualche modo sopperire all’inevitabile incertezza che accompagna le altre fonti di finanziamento».