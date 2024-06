Associazione Ripalta su Parco naturale regionale Lama Santa Croce, “Siamo e saremo l’anima del parco”

“Ieri abbiamo partecipato all’incontro sul Parco Naturale Regionale di S. Croce. Abbiamo ascoltato e poi ribadito che noi ambientalisti siamo stati, siamo e saremo l’anima del parco perché negli ultimi 25 anni abbiamo fortemente promosso e voluto un’area naturale protetta a Bisceglie”. Così parlano i rappresentanti di Associazione Ripalta Area Protetta in merito all’incontro che si è svolto il 17 giugno a Bisceglie presso Palazzo Tupputi.

“Lo abbiamo dimostrato anche nelle due conferenze di servizio che si sono svolte in Regione Puglia e lo faremo – prosegue – anche nella terza e conclusiva del 20 giugno prossimo. Ora non è tempo per le medaglie, che altri si stanno mettendo al petto, a noi questo non interessa in quanto siamo l’anima responsabile del movimento ambientalista che, nel rispetto dei ruoli e delle istituzioni, ha sempre esercitato il suo diritto alla partecipazione pubblica, come cittadini. Questo contributo è innegabile e non può essere ignorato”.

“Per questi motivi abbiamo scritto con il WWF Puglia e AIAPP Puglia un documento che potesse contribuire positivamente all’istituzione del parco. Abbiamo evidenziato la centralità degli aspetti naturalistici, che sono le basi fondamentali del procedimento per l’istituzione del parco. Ci aspettiamo ora di essere convocati dal Comune di Bisceglie – conclude la nota – in quanto per il futuro non si potrà prescindere dal contributo e dalla partecipazione delle associazioni ambientaliste”.