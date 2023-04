Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi annuncia il SospiroDay

Ill 28 aprile sarà SospiroDay, un’iniziativa promossa dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi legata al tipico dolce di Bisceglie. Si è consolidata come appuntamento fisso e tanto atteso per i fan della dolcezza e non solo, ed ogni anno propone una giornata dedicata al Sospiro, con messaggi e significati differenti, carichi di valori.

Questo, inoltre, è l’anno della ricerca a supporto dei più indifesi: bimbi e neonati. Infatti, l’intento è sostenere due importantissime Associazioni di volontariato Apleti Ets del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Policlinico di Bari e “Piccoli Così”, di cui ne fa parte il reparto della Neonatologia dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.

In cosa consiste? Il giorno 28 Aprile in tutte le Pasticcerie e locali commerciali aderenti l’iniziativa si acquisterà il Sospiro al costo di un 1€ ed il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di apparecchiature sanitarie, formazione, Pet Care, giocattoli, musicoterapia, e molte altre attività a sostegno di bimbi, genitori e personale medico.

Un’altra bella novità è il supporto dell’Associazione Assolocali che darà la possibilità di amplificare e comunicare con la dolcezza che un Sospiro sa dare questo importante messaggio di solidarietà e tenerezza. Il #sospiroday si estenderà anche al 29 aprile, quando si potranno acquistare i Sospiri anche nelle pizzerie, pub e ristoranti di Bisceglie.

“Ogni giorno ci sono realtà che combattono silenziosamente una battaglia difficile ma non impossibile che solo facendo sentire il proprio affetto si può vincere. Ora tocca a noi agire per sentire il nostro sostegno con un piccolo gesto e aiutare concretamente questi piccoli Supereroi”, scrivono gli organizzatori.

Le attività coinvolte sono: Associazione Pasticcerie Storiche Bisceglie, Pasticceria Trani, Pasticceria Dolce Caffetteria, Pasticceria San Pietro, Pasticceria Acquafredda, Pasticceria Ghiottonerie, Pasticceria Il Cibo degli Dei, Pasticceria Cresci senza Glutine. Per Assolocali: Meeting, Rondo, Paradiso, Thats amore, Bar primavera.

Anche il 29 aprile presso: Andrea cucina gourmet, Il villino, Sergio e Davide, Trapetum, Al buco preferito, Oli ola, Fermata facoltativa, Rouge cafe, Cantuccio, Copapub, Antico granaio, Osteria seminario, L’acrobatica, La fontana, Stret stret, Punto è a capo, Friggy, Acquolina in bocca, Il giardino dei sapori, Cocola Bristo, Il piccolo giardino, Billa.