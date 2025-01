Associazione Panta Rei apre il suo percorso con un importante gesto di solidarietà

Con un importante gesto di solidarietà si apre il percorso dell’Associazione di Promozione Sociale Panta Rei, recentemente costituita a Bisceglie. Nella giornata odierna, l’Associazione ha donato circa 2.300 capi di intimo e abbigliamento per bambini alla Caritas e ulteriori 100 capi alle Suore di Villa Giulia, grazie al generoso contributo della ditta Moscacieca di Gianluca Papagni. Tutti i prodotti, rigorosamente nuovi, sono stati destinati a famiglie in difficoltà e rappresentano il primo passo di un lungo cammino verso la promozione del benessere e della solidarietà nel territorio.

“Questo gesto simbolico – dichiara il presidente Giovanni D’Addato – rappresenta il nostro impegno concreto verso la comunità. Panta Rei è nata per essere un punto di riferimento per attività solidali, culturali e sociali. Siamo già al lavoro per organizzare iniziative che possano fare la differenza e creare momenti di incontro e condivisione.”

Costituita nel maggio 2024, l’Associazione di Promozione Sociale Panta Rei opera nel rispetto del Codice civile e del Decreto Legislativo 117/2017. L’Ente, senza scopo di lucro, si dedica al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso un ampio ventaglio di attività di interesse generale, svolte principalmente con il contributo volontario dei suoi associati.

Le attività principali includono:

• Interventi e servizi sociali, per il supporto a persone vulnerabili e in difficoltà;

• Educazione, istruzione e formazione professionale, promuovendo la crescita culturale e sociale;

• Tutela ambientale e utilizzo consapevole delle risorse naturali, inclusa la prevenzione del randagismo e il sostegno all’energia rinnovabile;

• Attività culturali, artistiche, sportive e ricreative, volte a favorire la coesione sociale e la partecipazione;

• Turismo sociale e culturale, per valorizzare il territorio e creare opportunità inclusive.

L’Associazione collabora con enti pubblici e privati, sottoscrive convenzioni e promuove raccolte fondi nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, come previsto dal Decreto Legislativo 117/2017.

Alla guida di Panta Rei c’è un Consiglio Direttivo composto dai seguenti membri:

• Giovanni D’Addato, Presidente;

• Giacomo Papagni, Vicepresidente;

• Michele Binetti, Segretario;

• Gianluca Papagni, Tesoriere;

• Alberto Dell’Olio, Consigliere;

• Domenico Monopoli, Consigliere;

• Massimo Preziosa, Consigliere;

• Vincenzo Salerno, Consigliere.

Panta Rei si pone l’obiettivo di creare una rete di supporto e inclusione per il territorio, promuovendo modelli di solidarietà attivi e coinvolgenti. Le iniziative future comprenderanno attività culturali, sociali e solidali che possano favorire il senso di comunità e rispondere ai bisogni locali.