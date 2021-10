Associazione oratoriani ricorda Frèi José Preziosa, biscegliese missionario in Brasile

L’Associazione Oratoriani e la Parrocchia “San Vincenzo de’ Paoli” di Bisceglie, in occasione della Settimana Missionaria, hanno organizzato un incontro per ricordare la figura di Frèi José Preziosa che ha svolto il suo impegno missionario a Pinheiro, nello Stato di Maranhao in Brasile.

La sua instancabile attività missionaria lo portò a fondare la prima scuola municipale: il Collegio Pinheirense nel quale fu insegnante di disegno, di musica e di religione diventandone, alla fine, Direttore Amministrativo.

“L’impronta che il nostro concittadino ha lasciato nella realtà missionaria diocesana è tuttora viva e l’Accademia di Lettere, Arti e Scienze Pinheirense da lui fondata, il 19 gennaio 2021, in occasione del centenario della sua nascita, lo ha ricordato con manifestazioni pubbliche cui ha partecipato l’intera comunità ecclesiale”, spiega Vincenzo Storelli (Associazione Oratoriani), “Abbiamo inteso ricordarlo oggi, giovedì 21 ottobre, con una iniziativa che avrà luogo alle 19 con una celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Nicola Napolitano“.

“A seguire, conversazione sul tema ‘Frèi José Preziosa: una testimonianza missionaria’”. Nicola Gallo, dell’Associazione Oratoriani, traccerà il profilo storico del nostro concittadino missionario. Nino Ciliento, missionario laico in quelle zone che ha conosciuto Frèi Josè, parlerà della sua esperienza sul campo.