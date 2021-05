Associazione “I fiati”: aperte le iscrizioni per tesseramento 2021

Dal 2 maggio è ufficialmente partita la campagna di tesseramento 2021 all’associazione di promozione sociale “I fiati”. L’iscrizione, che dovrà essere effettuata entro il 30 maggio, ha un costo simbolico di 3 euro. Il modulo va richiesto tramite mail (bandabisceglie@fondazioneabbate.com) o attraverso la pagina facebook: storico premiato concerto bandistico città di Bisceglie

“Nonostante un 2020 difficile a causa della pandemia”, sottolineano i responsabili dell’associazione, “siamo riusciti comunque a portare avanti un calendario di eventi e concerti in streaming. Siamo consapevoli che anche nei prossimi mesi vi saranno limitazioni, ma in questo momento ci piace essere ottimisti e sperare in un rapido ritorno alla normalità“.