Associazione Giovanile “Chiesa Cappuccini” raccoglie beni da inviare in Ucraina

L’Associazione Giovanile “Chiesa Cappuccini” riprende e prosegue il progetto del 2020 Universo Solidale, pensato e curato da Don Salvatore Porcelli, e rivolto alla creazione di un ponte fra Italia e Ucraina – nello specifico con le Regione di Odessa, Vinnytsia e Belyaevsk e con i comuni di Odessa, Rozdilna e Vinnytsia – tramite l’Ente locale no-profit Vselennaia di Odessa.

Conseguentemente all’invasione russa dell’Ucraina e alla tragica situazione della popolazione civile impossibilitata a lasciare le zone rosse, l’Associazione Giovanile “Chiesa Cappuccini” ha adattato il progetto di Don “Salvino” Porcelli prevedendo l’invio di un tir contenente beni di prima necessità, farmaci e parafarmaci, cibo, acqua e tanto altro: l’elenco degli alimenti e dei prodotti di prima necessità necessari ai cittadini ucraini rimasti nelle zone rosse sarà disponibile in tutti gli esercizi partner dell’azione solidale.

L’automezzo partirà per l’Ucraina a pieno carico. La base logistica per la raccolta dei materiali è la Centrale Ortofrutticola sita in c.so Garibaldi 21 a Bisceglie: l’azione solidale si prefigge il coinvolgimento di liberi cittadini, associazioni, enti e quant’altro che potranno interfacciarsi con la fitta rete di esercenti (farmacie, supermercati, ecc.) coinvolta in modo attivo nella raccolta e successiva consegna presso la base logistica di cui sopra. Nella speranza che possiate diffondere l’iniziativa, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.