Associazione ExpoItaly, dieci posti per il Servizio Civile in via Trento / COME CANDIDARSI

In totale saranno dieci i posti messi a disposizione dall’Associazione “ExpoItaly – Rete Nazionale Laboratori per la Pace” per i due progetti di Servizio Civile Universale 2020 nella sede di via Trento n. 8 a Bisceglie. “Terra Mia“ e “Ricordi e Memorie“ sono i titoli dei progetti, rispettivamente da sei e quattro posti, che vedranno impegnati i volontari selezionati. Basta avere dai 18 ai 28 anni per presentare la candidatura. Per informazioni: 0803953760 – 3460527760. L’impegno settimanale sarà articolato in 25 ore e la durata complessiva di dodici mesi. Compenso: € 439,50 netti mensili. E’ possibile inviare la domanda di partecipazione entro il 15 febbraio alle 14. Per candidarsi basta visitare il sito https://domandaonline.serviziocivile.it/ e compilare tutti i campi presenti. Si accede tramite Spid.