Associazione Cattolica, a Bisceglie l’incontro diocesano unitario del nuovo anno associativo

Domenica 1 ottobre, dalle 10.00 alle 16.45, si terrà l’incontro diocesano unitario di avvio dell’anno associativo 2023-2024 di Associazione Cattolica, presso il seminario arcivescovile diocesano, a Bisceglie, con il seguente programma:

• Ore 10.00, Arrivi e accoglienza

• Ore 10.30, Saluti introduttivi

• Ore 10.40, Preghiera del mattino

• Ore 11.00, Presentazioni: Laboratorio diocesano della formazione – adesione 2024 – Percorso assembleare

• Ore 12.30, Celebrazione eucaristica

• Ore 13.30, Pranzo al sacco

• Ore 15.00, “Chi ha toccato le mie vesti”, Lectio sull’icona biblica dell’anno a cura di Don Gaetano Corvasce

• Ore 15.30, Saluto dell’Arcivescovo

• Segue intervento del Presidente diocesano di AC Franco Mastrogiacomo

• Ore 15.45, Lavori nei settori programma zioni annuali

• Ore 16.45, Saluto

In una comunicazione ai presidenti parrocchiali, al consiglio diocesano e agli assistenti diocesani di Azione Cattolica, Franco Mastrogiacomo, Don Gaetano Corvasce, rispettivamente Presidente diocesano e Assistente diocesano di AC dichiarano: «Accompagnati dallo slogan “La Chiesa che sogniamo”, lo stesso dell’incontro nazionale delle presidenze diocesane, svoltosi nello scorso mese di agosto, ci incontreremo non solo per darvi comunicazioni importanti e consegnarvi gli appuntamenti pensati per il nuovo anno, ma anche per continuare a progettare e sognare insieme il “futuro-presente” associativo in un anno così particolare ed intenso. Un tempo di responsabilità e discernimento, quello che ci si apre dinanzi, che ci condurrà a passi attenti e decisi verso le assemblee parrocchiali e la XII assemblea diocesana elettiva. Vi invitiamo, quindi, a non mancare domenica, insieme ai consigli parrocchiali, agli educatori, animatori e soci di Ac che sono interessati, e a comunicare la vostra presenza attraverso una semplice registrazione (individuale) tramite questo link che vi chiediamo di condividere con i partecipanti della vostra parrocchia”.