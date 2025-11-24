Associazione Borgo Antico invita i cittadini a donare vecchi addobbi di Natale

È stato ufficialmente inaugurato lo scorso fine settimana “Il Borgo del Natale”, allestito dai volontari dell’Associazione “Borgo Antico”, che animerà il centro storico di Bisceglie fino al prossimo 28 dicembre con mercatini, eventi natalizi e musica.

Come ogni anno, l’allestimento viene realizzato utilizzando prevalentemente vecchie decorazioni ormai in disuso e materiali di risulta. L’associazione punta così ad abbellire e decorare le strade della città vecchia con spirito collaborativo e attenzione all’economia circolare. Un’iniziativa per creare un vero e proprio “allestimento di comunità”, recuperando i vecchi addobbi natalizi e gli alberi di Natale rotti e usurati, evitando così che molte decorazioni, non essendo riciclabili o compostabili, finiscano in discarica.

Chiunque abbia voglia di conferire vecchi addobbi può contattare telefonicamente l’associazione al numero 3926012185 e fissare un appuntamento presso la sede di via Cardinale Dell’Olio 66. Con l’aiuto di tutti, il Borgo Antico di Bisceglie si prepara a vivere anche quest’anno un Natale di comunità colorato, accogliente e completamente ecosostenibile.