Associazione Borgo Antico dona alla Caritas i viveri raccolti durante il Borgo del Natale

L’Associazione Borgo Antico, in chiusura del Borgo del Natale, l’iniziativa che ha vestito a festa il centro storico di Bisceglie durante questo periodo natalizio, ha consegnato alla Caritas della Cattedrale di Bisceglie i tanti viveri raccolti nelle ultime settimane, grazie alla generosità di chi ha voluto aderire alle varie attività proposte con una propria donazione spontanea.

I laboratori e gli eventi previsti dal Borgo del Natale sono stati completamente gratuiti, ma l’invito a tutti coloro che partecipavano alle diverse iniziative è stato quello di donare beni di prima necessità e alimenti non deperibili al punto di raccolta allestito da Associazione “Borgo Antico” in via Cardinale Dell’Olio, come gesto di solidarietà nei confronti di chi è meno fortunato e vive un momento di difficoltà. Invito a cui la cittadinanza ha risposto con grande altruismo ed entusiasmo.

I visitatori del Borgo del Natale, inoltre, hanno potuto acquistare i propri regali di Natale presso il Mercatino della Solidarietà, organizzato in collaborazione con numerose realtà del terzo settore cittadino, sostenendo con un piccolo contributo chi ogni giorno è impegnato sul territorio con progetti di rilevanza sociale e culturale.

L’Associazione Borgo Antico coglie l’occasione per fare gli auguri di buon anno alla cittadinanza, in attesa di tornare presto con nuovi eventi e iniziative.