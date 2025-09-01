Associazione Baywatch annuncia prosecuzione del progetto “Spiaggia senza barriere” al Cagnolo

L’Associazione Baywatch ha annunciato la prosecuzione del progetto “Spiaggia senza barriere” presso la piattaforma attrezzata del Cagnolo. Il servizio di accompagnamento in mare per persone con disabilità, svolto da bagnini, OSS e infermieri, continuerà infatti fino al 14 settembre, offrendo ulteriori settimane di accessibilità e inclusione.

«Abbiamo accolto le richieste degli utenti della spiaggia – ha dichiarato il presidente Mimmo Rubini – Non è stata una scelta semplice, perché i costi di gestione sono elevati. Tuttavia, grazie alla generosità degli sponsor e a un contributo ricevuto negli ultimi giorni, siamo riusciti a garantire altre due settimane di attività».

Durante i mesi di luglio e agosto, oltre 400 persone con disabilità hanno potuto vivere l’esperienza del mare in sicurezza, accompagnate dagli operatori dell’associazione su speciali sedie galleggianti. Un servizio offerto gratuitamente per il settimo anno consecutivo, a partire dal 2019, quando le prime attività venivano effettuate direttamente sui ciottoli del Cagnolo, prima della costruzione della piattaforma attrezzata.

Il progetto rappresenta un punto di riferimento per chi desidera vivere la spiaggia senza ostacoli, con un’attenzione particolare alla dignità e al benessere di tutti gli utenti. «Ogni anno cerchiamo di migliorare quanto offerto alle persone con disabilità – ha aggiunto Rubini – e siamo già al lavoro per l’estate 2026. Le difficoltà economiche non mancano, ma la gratitudine e la gioia degli utenti ci ripagano di ogni sacrificio. Vedere la felicità negli occhi di chi, grazie ai giovani volontari della Baywatch, può vivere il mare in libertà e sicurezza è la nostra più grande soddisfazione».