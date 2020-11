Associazione Avvocati Bisceglie: “Incontro chiarificatore con sindaco. Monitoreremo”

“Nella giornata di mercoledì 25 novembre, si è tenuto un incontro chiarificatore tra il Sindaco di Bisceglie, Dott. Angelantonio Angarano e il Presidente dell’Associazione Avvocati Bisceglie, Avv. Domenico Di Pierro, in merito ai recenti accadimenti che hanno interessato l’ufficio del Giudice di Pace di Bisceglie. Di fatto non vi è stato ancora alcun intervento e resta la gravità di quanto accaduto, ma il Sindaco, che ha preso buona nota delle nostre doglianze e preoccupazioni, si è impegnato a provvedere (per quanto di competenza), coordinandosi con l’ufficio di cancelleria del G.d.P. e con il Giudice Dott. Elio Di Molfetta (responsabile G.d.P. Bisceglie), per definire eventuali interventi”, è quanto scrivono dall’associazione Avvocati di Bisceglie in merito alla mancata sanificazione degli Uffici del Giudice di Pace di Bisceglie dopo la rilevazione di un caso di positività da Covid-19 nello staff.

“Dal canto nostro restiamo in attesa e continueremo a monitorare la situazione e a offrire il nostro supporto, sempre nell’ottica della più attiva collaborazione con le istituzioni”, continuano i togati biscegliesi, “A tal proposito, come ben noto, ci siamo già attivati chiedendo alla Protezione civile di predisporre un primo servizio di vigilanza sanitaria presso la sede giudiziaria di piazza san Francesco. Ben si conoscono i corposi impegni economici che le amministrazioni centrali e periferiche stanno sostenendo in questo delicato momento, nonché i numerosi impegni già assunti dalla Protezione civile”.

“Tuttavia lo stesso Governo centrale ha offerto una interessantissima soluzione che potrebbe essere adottata per sopperire alla mancanza di risorse economiche e umane: i Progetti Utili alla Collettività – P.U.C. ex art. 4 DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019 – che impongono ai beneficiari del reddito di cittadinanza di offrire, nell’ambito del patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili per la collettività, da svolgere nel comune di residenza, che possono essere attivati dai Comuni in collaborazione con altri soggetti”, suggeriscono.

“A parere della nostra Associazione, attivarli potrebbe apportare grande beneficio alla nostra Amministrazione, fornendo maggiori risorse da impiegare al fine di tutelare la salute dei biscegliesi”, scrivono in conclusione.