Associazione Avvocati Bisceglie: due eventi dedicati alla violenza di genere e al femminicidio

L’Associazione Avvocati di Bisceglie organizza due incontri sul tema della violenza di genere e del femminicidio, pensati come occasioni di confronto diretto tra gli studenti della “Generazione Z” e gli operatori del diritto, le forze dell’ordine, gli addetti alla rete socio-sanitaria e assistenziale e le istituzioni scolastiche.

Gli eventi, intitolati “Norme, tutele e riflessioni”, si terranno in due giornate consecutive:

• 20 novembre 2024, ore 15:30, presso l’Auditorium della Scuola Sergio Cosmai, Via Gandhi 1, Bisceglie.

• 21 novembre 2024, ore 15:30, presso l’Auditorium del Liceo Leonardo da Vinci di Bisceglie.

Questi momenti di dialogo nascono con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su un fenomeno sociale e culturale di drammatica attualità, analizzando strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Gli incontri saranno caratterizzati dalla partecipazione attiva di esperti che porteranno contributi professionali ed esperienze concrete.

Interventi principali:

• 20 novembre:

Avv. Adriana Moschetti, Presidente dell’Associazione Avvocati di Bisceglie;

Avv. Mariateresa Misino (Associazione AAB);

Dott.ssa Giovanna Capurso (Centro Antiviolenza SAVE);

Maresciallo Luisa Vernice (Comando Provinciale Carabinieri di Trani);

Dott.ssa Liana Abbascìa (Assistente Sociale referente Servizi Sociali).

• 21 novembre:

Dott. Vaira Giovanni Lucio (Sostituto Procuratore della Repubblica di Trani);

Dott.ssa Giovanna Capurso (Centro Antiviolenza SAVE);

Dott.ssa Patrizia Lomuscio (Centro Uomini Autori di Violenza FLEXUS di Andria);

Avv. Adriana Moschetti (Presidente Associazione Avvocati di Bisceglie);

Moderatrice: Avv. Maria Teresa Misino (Centro Antiviolenza SAVE).

L’importanza del dialogo per il cambiamento sociale

“Un cambiamento sociale va coltivato giorno per giorno. Auspichiamo che la cura nel tempo, il dialogo frequente e la progressiva consapevolezza diano i loro frutti. Grazie a tutti i partecipanti per la concreta e pregevole adesione,” afferma l’Avv. Adriana Moschetti, Presidente dell’Associazione Avvocati di Bisceglie.

Questi incontri rappresentano una preziosa opportunità per accrescere consapevolezza e responsabilità tra le giovani generazioni e per rafforzare una rete di intervento che operi con impegno e serietà contro la violenza sulle donne.