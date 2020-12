Associazione Avvocati Bisceglie, acquistata barriera protettiva per Ufficio Giudice di Pace

L’Associazione Avvocati Bisceglie ha acquistato una barriera protettiva da banco in plexiglas per il front-office dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bisceglie, che consenta di meglio proteggere operatori e utenza dal contatto.

“La nostra associazione, senza fini di lucro – sottolinea il presidente Domenico Di Pierro – ha scopo di valorizzare la professione ed il ruolo dell’avvocato nella società civile e in tutte le sedi istituzionali, promuovendo la cultura giuridica. È per questo che riteniamo più appropriato non parlare di “donazione” ma di “restituzione”: restituiamo agli iscritti il loro prezioso supporto, tutelando il diritto di tutti alla salute e sicurezza durante l’esercizio della nostra professione”.

“Questa iniziativa non rientra infatti tra quelle statutarie – evidenzia Di Pierro. Avremmo potuto destinare tali fondi alle attività culturali e di formazione, ma il particolare momento richiama la nostra attenzione verso un’esigenza più grande: la tutela della salute nei luoghi che più ci appartengono. Continueremo a dedicarci alle attività proprie dell’Associazione (come d’altronde continuiamo a fare anche attraverso i canali telematici) non appena le condizioni ce lo consentiranno, augurandoci che questo nostro gesto possa stimolare le Istituzioni – sinora rimaste inerti nonostante le nostre segnalazioni ed i ripetuti inviti – ad intervenire con maggiori risorse e con più appropriati strumenti”.

“L’Associazione Avvocati Bisceglie, come tante altre associazioni – chiosa il presidente Domenico Di Pierro – si è mobilitata in questo difficile momento per valorizzare l’importanza della coesione sociale. Avremmo voluto poter fare molto di più e pertanto chiediamo a tutti i Colleghi biscegliesi di sostenerci, contribuendo a mantenere viva la nostra realtà locale, consentendoci di poter fare sempre meglio”.