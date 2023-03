Associazione antiviolenza Sarah riprende il progetto “Brutta Piega”

Oggi, in occasione della Giornata Intenazionale della Donna, l’Associazione antiviolenza Sarah riprende il progetto “Brutta Piega” iniziato nel 2018, sospeso poi a causa della pandemia.

Settimanalmente, i membri dell’associazione visiteranno i centri estetici ed i saloni di bellezza di Bisceglie per sensibilizzare le donne al problema della violenza di genere. “Con la collaborazione delle titolari e delle collaboratrici di queste imprese – si legge nella nota dell’associazione – si cercherà di trasmettere il concetto della necessità di denunciare i casi di violenza di genere, solo così sarà possibile rendere le donne libere ed in qualche caso salvare loro la vita”. L’impegno dell’associazione antiviolenza Sarah non si limita all’8 marzo, ma è quotidiano, la presidente l’avvocata Michela Lopolito, la vicepresidente la dott.ssa Consiglia Altieri e le socie tutte dell’associazione sono impegnate giornalmente nell’attività di ascolto ed assistenza medica, legale e psicologica gratuita alle donne vittime di violenza.