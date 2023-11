Associazione antiviolenza Sarah: “Per noi operatrici è 25 novembre ogni giorno”

“Per le operatrici dell’associazione antiviolenza Sarah è 25 novembre ogni giorno: come per tutti i mali, si pensa quotidianamente alla prevenzione e alla cura con tanto impegno e costanza”. Così comincia il comunicato firmato dall’avv. Michela Lopolito, presidente dell’associazione, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“I casi di cronaca che si verificano oramai con tanta frequenza sono lo specchio di un problema che vede gli uomini e delle donne incapaci di percorrere una via fondata sul rispetto paritario e sulla libertà dell’altro. Occorre un impegno da parte di tutti i soggetti in campo, un impegno che non sia intermittente, magari alimentato da qualche avvenimento feroce, ma un impegno costante, giornaliero, nella direzione della prevenzione e della cura”, si legge nella nota.

“Importante può essere l’impegno quotidiano di ognuno di noi nel fermare lo stillicidio di aggressioni nei confronti delle donne, bastano poche attenzioni quotidiane per una società migliore per tutti. Pertanto rinnoviamo l’impegno da parte dell’associazione Sarh nell’attività di ascolto e supporto nei confronti delle donne che hanno bisogno d’aiuto. E ricordiamo il nostro numero rosa: 3394875118”.