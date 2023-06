Associazione antiviolenza Sarah organizza “Passeggiata al Tramonto”

“Continua anche questa estate l’impegno sociale dell’associazione antiviolenza Sarah di Bisceglie volta a sensibilizzare la cittadinanza al problema della violenza di genere”. Lo rende noto Michela Lopolito, presidente dell’associazione Sarah.

“Dopo il successo della passeggiata in bicicletta organizzata qualche anno fa in collaborazione con la Ludobike Racing Team e la pausa forzata a causa del covid, quest’estate si torna a pedalare. Martedi 27 giugno alle ore 18 ci si ritroverà presso l’area polifunzionale di via San Martino per una splendida “Passeggiata al Tramonto”. La cittadinanza è invitata – conclude la Lopolito – la partecipazione all’evento è gratuita”.