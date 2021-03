Associazione Acconciatori Biscegliesi: “Palesi disparità nelle chiusure”

L’Associazione Acconciatori “Biscegliesi” ha diramato una nota stampa per rendere pubblica la propria contrarietà alla scelta del Governo Nazionale di chiudere in zona rossa le attività di Parrucchieri, Acconciatori ed Estetisti. “Riteniamo questa scelta non ponderata, anche alla luce di quanto si legge nelle prescrizioni su cosa si può fare e non fare in zona rossa, come da FAQ pubblicate sul sito del Governo che dimostrano delle palesi disparità con altri settori”, spiega Giuseppe Catino.

“Le nostre attività in questi ultimi dodici mesi si sono attivate per garantire il proprio servizio nel rispetto delle misure sanitarie di sicurezza. “Rivolgiamo un appello al Sindaco di Bisceglie e al Presidente Emiliano di valutare con maggior attenzione i dati dell’emergenza sanitaria nella nostra città ovvero nella provincia BAT e consentire quindi la possibilità di riapertura delle nostre attività”.