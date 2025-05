Assistenza specialistica alunni con disabilità, come presentare domande di richiesta servizio

L’Ambito Territoriale Sociale di Trani – Bisceglie, rende noto che sono aperti, per l’anno scolastico 2025/2026 i termini per la presentazione delle domande relative al servizio intergrazione scolastica specialistica per gli alunni con disabilità iscritti alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie.

Per la prima volta, la richiesta di attivazione del servizio sarà esclusivamente a cura delle famiglie e non delle scuole.

Requisiti di partecipazione: Possono accedere al servizio gli alunni con disabilità, residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Trani e Bisceglie per l’anno scolastico 2025/2026, in possesso della certificazione art. 3 comma 3 della L.104/92 rilasciata dall’INPS.

Si precisa che è obbligatorio presentare l’ultimo verbale L. 104/92 art. 3 comma 3 in ordine temporale, laddove si fosse in attesa del rilascio da parte dell’INPS del certificato di disabilità a seguito di “Revisione”, resta valido l’ultimo certificato in possesso del genitore.

In caso di certificazione L. 104/92 art. 3 comma 3 rilasciata dall’INPS dopo il 30/06, la domanda potrà essere presentata successivamente e verrà inserita in lista d’attesa.

Presentazione della domanda: La domanda di accesso al servizio, completa di documentazione sanitaria, aggiornata, dovrà essere presentata, entro il 30/06/2025, redatta su apposito modello “Allegato A” Modello di domanda di accesso, disponibile sul sito dei Comuni di Trani e Bisceglie e presso le segreterie delle scuole, redatta e firmata da entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, attraverso le seguenti modalità:

• per i residenti nel Comune di Trani:

la domanda compilata a cura delle famiglie deve essere inviata esclusivamente in formato pdf, indicando come oggetto: “Domanda per il servizio di Integrazione Scolastica Specialistica degli alunni con disabilità – anno scolastico 2025/2026 – Contiene dati sensibili”, all’indirizzo PEC del Comune di Trani: protocollo@pec.comune.trani.bt.it

oppure a mano c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Trani sito in via Tenente Morrico n. 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30, in tal caso farà fede la data e l’ora del timbro di arrivo.

• per i residenti nel Comune di Bisceglie:

la domanda, compilata a cura delle famiglie, potrà essere indirizzata, esclusivamente in formato pdf, indicando come oggetto: “Domanda per il servizio di Integrazione Scolastica Specialistica degli alunni con disabilità – anno scolastico 2025/2026 – Contiene dati sensibili”, all’indirizzo PEC del Comune di Bisceglie: protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it

oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bisceglie sito in via Trento n. 8, aperto dal lunedì al venerdì ore 9.00 alle ore 12.00, il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30, in tal caso farà fede la data e l’ora del timbro di arrivo.

Alla domanda di accesso al servizio, dovrà essere allegato:

– certificazione L. 104/92 art. 3 comma 3 rilasciata dall’INPS

– copia del documento d’identità e codice fiscale di entrambi i genitori

– copia del documento d’identità e codice fiscale del minore

– diagnosi clinico funzionale

– verbale collegio per l’individuazione dell’alunno in situazione di disabilità ai sensi del DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006

– consenso al trattamento dei dati e informativa privacy

Per informazioni: sull’avviso, la domanda e le modalità di compilazione della stessa, gli interessati residenti nel Comune di Trani, potranno rivolgersi presso lo Sportello del Segretariato Sociale del Comune di Trani sito in via Tenente Morrico n. 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – telefono 0883.581105

I residenti del Comune di Bisceglie, potranno rivolgersi presso lo Sportello del Segretariato Sociale del Comune di Bisceglie sito in Via Prof. Mauro Terlizzi, 20 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00 – telefono 080.3950297.