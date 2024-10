Assessore Emilia Tota: ”Falso che la mensa slitterà al 2025”

“La mensa scolastica comincerà nei tempi che abbiamo già comunicato, entro i primi giorni di novembre. È completamente destituita di ogni fondamento l’ipotesi che l’inizio del servizio debba slittare al 2025. Come peraltro emerso nel corso di una riunione che abbiamo tenuto nei giorni scorsi con i dirigenti scolastici, anche alla luce del fatto che gli organici degli insegnanti e dei collaboratori ATA non sono ancora al completo, l’inizio di novembre è la soluzione ottimale per l’avvio della refezione scolastica in tutti i plessi che svolgono il tempo pieno. Stiamo lavorando per questo e alla qualità del servizio.



L’applicazione delle nuove tariffe, al netto di eventuali ribassi di gara, decorrerà dal momento in cui sarà aggiudicata la nuova procedura di gara. Nel frattempo, il servizio partirà con le vecchie tariffe, come specificato nell’avviso pubblico per l’iscrizione al servizio (file in allegato, scaricabile dal sito del Comune di Bisceglie al linkhttps://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/po/mostra_news.php?id=746&area=H). In ogni caso, anche le nuove tariffe, come sempre, sono in linea con i Comuni limitrofi e parametrate al reddito con diversi scaglioni ed esenzioni totali per i nuclei familiari maggiormente in difficoltà e per alunni con disabilità gravi”. Lo dichiara Emilia Tota, Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche della Città di Bisceglie.