Assemblea pubblica a Palazzo Tupputi per il No al referendum sulla giustizia

Si terrà questa sera, 6 febbraio alle ore 18.00, nella sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, l’assemblea pubblica di presentazione del comitato per il No al referendum sulla giustizia. L’iniziativa è promossa da un ampio cartello di associazioni che comprende ANPI, Ami, Arci, Argomenti 2000, Agl, Auser, CGIL, Don Pierino Arcieri – Servo per amore OdV Ets, Epass OdV Ets, Legambiente, Meic e Pax Christi, unite dall’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sui contenuti e sulle conseguenze della consultazione referendaria.

All’incontro parteciperanno il magistrato Enzo Sciascia e la giurista Marzia Guerra, che offriranno un contributo tecnico e giuridico sui temi della riforma della giustizia. È previsto anche l’intervento del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che ha aderito all’appello dei sindaci schieratisi pubblicamente a favore del No.

L’assemblea sarà l’occasione per illustrare le ragioni della contrarietà alla cosiddetta Legge Nordio, ritenuta dai promotori una riforma capace di stravolgere gli equilibri costituzionali senza incidere realmente sulla riduzione dei tempi dei processi. Secondo il comitato, la normativa rischia inoltre di rafforzare il controllo dell’Esecutivo sulla Magistratura, aprendo la strada a una giustizia sempre più diseguale, nella quale il peso del potere economico potrebbe incidere sull’esito dei procedimenti.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al tema della partecipazione democratica. Trattandosi di un referendum confermativo, non è previsto il raggiungimento del quorum, rendendo ancora più centrale il coinvolgimento degli elettori. In questo contesto, gli organizzatori giudicano estremamente grave la scelta del governo di privare del diritto di voto studenti e lavoratori fuori sede, una decisione che rischia di limitare l’espressione democratica su una riforma considerata di grande rilevanza per il futuro della giustizia e delle istituzioni del Paese.