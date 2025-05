Assemblea d’istituto al Teatro Mediterraneo, studenti ed imprenditori per educare al lavoro

Una mattinata luminosa ha accolto gli studenti del Liceo Da Vinci e dell’IISS “G. Dell’Olio” di Bisceglie per l’assemblea di istituto di aprile, trasformando il Teatro Mediterraneo in un vivace laboratorio di idee, dialoghi e ispirazioni. L’evento, curato dai rappresentanti di istituto con il supporto dei docenti, ha avuto come tema centrale il mondo dell’imprenditoria giovanile, con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi il valore della responsabilità sociale e della cittadinanza attiva attraverso esperienze concrete.

Davanti agli studenti si sono avvicendati relatori provenienti da realtà imprenditoriali locali di successo, ciascuno portatore di una visione capace di unire competenza, passione e attaccamento al territorio. Il filo conduttore? L’impresa non solo come strumento economico, ma come gesto d’amore verso la propria comunità.

Tra gli ospiti, Savino Zagaria, imprenditore originario di Andria e residente a Trani, ha raccontato la sua carriera nel mondo del business e degli investimenti. Con radici che spaziano dal Veneto al Sud Italia, Zagaria ha portato un messaggio chiaro: unire innovazione e tradizione è possibile. A seguire, Matteo Maenza ha illustrato il successo delle palestre Fitcenter 2.0 e Unique, nate da una rete imprenditoriale locale fondata su collaborazione e competenze condivise.

Antonio Calefato ha entusiasmato i giovani con la sua storia nel personal training e nel parkour, dimostrando come sport e formazione possano diventare veri strumenti di crescita. Mauro Gallo, esperto in start-up tecnologiche, ha invece guidato i presenti nel mondo dell’innovazione, sottolineando l’importanza della sperimentazione e della resilienza. Infine, Mauro Pedone ha raccontato il rinnovamento dell’artigianato familiare attraverso le reti d’impresa e la formazione continua.

Particolare interesse ha suscitato la testimonianza di un collettivo di giovani che ha avviato una start-up nel settore della moda a Fasano, dimostrando quanto il talento possa emergere anche in contesti apparentemente periferici.

Durante l’incontro sono emersi messaggi chiave: investire nella formazione, credere nelle proprie radici, accettare il cambiamento, pensare in grande senza dimenticare il contesto locale e lavorare insieme.

“In qualità di consigliere comunale delegato alla valorizzazione del teatro mediterraneo – dichiara Claudio Lorusso – esprimo soddisfazione per l’evento, che ha segnato l’inizio simbolico della stagione estiva con i giovani come protagonisti. Un’iniziativa che restituisce dignità alla parola ‘futuro’, facendola diventare un’opportunità da costruire, non un’incognita da temere”.