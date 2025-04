Assegnazione posteggi isolati e del mercato di Corso Umberto I, pubblicato il bando

Con Determinazione Dirigenziale n. 472 del 30 aprile 2025, la Ripartizione Ambiente – SUAP – SUA – Trasporti e Mobilità Sostenibile, il Comune di Bisceglie ha ufficialmente pubblicato il Bando pubblico per l’assegnazione in concessione decennale dei posteggi su aree pubbliche, tra cui i posteggi isolati giornalieri stagionali (1 maggio – 30 settembre), quelli giornalieri annuali, e – soprattutto – gli attesissimi posteggi del mercato storico di Corso Umberto I, già sede della storica “piazza del pesce”.

A riferirlo è Confcommercio Bisceglie.

Si tratta di un provvedimento di rilevanza strategica per il tessuto economico e commerciale della città, che risponde anche alle reiterate sollecitazioni di Confcommercio Bisceglie che, da tempo, richiedeva la valorizzazione e la piena attivazione di quest’area in un’ottica di sviluppo del commercio urbano e attrattività turistica.

Il bando resterà aperto per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della Regione Puglia e prevede specifici criteri di valutazione, sia per i posteggi isolati sia per quelli del mercato di Corso Umberto I, con una particolare attenzione per i prodotti tipici, locali, a chilometro zero e con certificazione DE.C.O.

Tutti gli interessati possono ricevere maggiori informazioni e supporto alla presentazione delle domande rivolgendosi direttamente agli uffici di Confcommercio Bisceglie in via Capitano Gentile n. 13.

Il bando completo e la modulistica sono disponibili anche sul sito ufficiale del Comune di Bisceglie: www.comune.bisceglie.bt.it