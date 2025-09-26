Assegnato a Carmela Rocco il Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri 2025

A Carmela Rocco il Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri 2025, il riconoscimento pensato da Epass e ‘Associazione don Pierino Arcieri Servo per amore’ per ringraziare i buoni Samaritani di oggi.

Carmela – si legge nella motivazione del Premio – “è punto certo di riferimento per la comunità parrocchiale di S. Matteo e della Concattedrale al cui servizio si pone con pronta generosità e semplicità disarmante nello stile del dono disinteressato di sé. È pilastro insostituibile della Caritas nel Centro Storico della nostra città. Ha fatto del servizio verso chi si trova nel bisogno lo stile della propria vita e la peculiarità della sua condotta, caratteristiche che le assicurano l’unanime plauso di chi la conosce”.

Il riconoscimento è stato consegnato a Carmela Rocco, in videocollegamento, da Luigi De Pinto, presidente di Epass e Associazione don Pierino, dal sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e da Lucia e Mimmo Arcieri, sorella e fratello di don Pierino.

“Ogni anno cerchiamo di mostrare la parte più solidale e più vera di Bisceglie. Nella nostra città tantissime persone, tanti buoni samaritani, si spendono ogni giorno con passione e con impegno, e in silenzio. Con questo premio accendiamo un faro su queste figure che incarnano gli stessi valori che ritroviamo nella storia di don Pierino”, spiega Luigi De Pinto.

La serata si è aperta con la conversazione con don Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi, sul tema della pace, con un forte accento su quanto sta accadendo in Palestina. “Il silenzio è complicità”, le parole di don Giovanni accolte dall’applauso dei presenti.

Menzione speciale per la delegazione biscegliese dell’ANT, ritirata dalla presidente Maria Franca Salerno, per l’impegno nel fornire assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore e nei progetti di prevenzione oncologica, e alla memoria di Sergio Cosmai, consegnata alla prof.ssa Tiziana Palazzo, per “ricordarne l’alto profilo morale e contribuire ad illuminare la strada che Sergio ha tracciato con la sua vita, perché ognuno di noi possa seguirla”.