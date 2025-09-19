Aspettando l’equinozio, il Planetario di Bari torna al Casale di Zappino

Una serata speciale tra scienza, teatro e sapori. Domenica 21 settembre, presso il Casale di Zappino a Bisceglie, l’Associazione 21 organizza un evento dedicato all’osservazione astronomica con la partecipazione dei divulgatori scientifici del Planetario di Bari. L’iniziativa unirà la magia del cielo stellato a momenti di teatralità e degustazioni, offrendo al pubblico un’esperienza suggestiva e coinvolgente.

L’apertura è prevista alle ore 19:30 con Gianluigi Belsito del Teatro del Viaggio, che racconterà due miti legati alle costellazioni, introducendo la serata in un’atmosfera sospesa tra leggenda e realtà. La data coincide con l’Equinozio d’Autunno, che segna la fine dell’estate astronomica e apre il sipario sul cielo autunnale.

Gli appassionati potranno ammirare Saturno nel suo periodo di massima visibilità e approfittare della Luna Nuova, che renderà il cielo particolarmente limpido per osservare la Via Lattea, la Galassia di Andromeda e le costellazioni tipiche di questa stagione. L’esperienza permetterà di unire il fascino della mitologia con la precisione dell’osservazione scientifica, in un percorso che intreccia cultura e natura.

Gli organizzatori consigliano un abbigliamento adatto alle ore serali, con giacca e scarpe chiuse. La prenotazione è obbligatoria via mail all’indirizzo bariplanetario@gmail.com. Per ulteriori informazioni sono disponibili i numeri 393.4356956 (Planetario di Bari) e 334.2731232 (Associazione 21).