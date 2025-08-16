Asl Bt, riaperti termini bando assunzione magazziniere dopo segnalazione di Spina

I termini del bando di concorso della Asl Bt relativo all’assunzione di un magazziniere sono stati prorogati in seguito alle segnalazioni di Francesco Spina (LEGGI QUI).

“Il bando di concorso è stato regolarmente pubblicato sul Burp della Regione Puglia n. 61 del 31.07 e come per tutti gli avvisi pubblici la scadenza per la presentazione delle domande era fissata a 15 giorni”, precisano dalla Asl. “Tuttavia, in considerazione delle richiesta e della coincidenza della scadenza con il Ferragosto accogliamo la richiesta di riaprire i termini”.

La Direzione della Asl Bt risponde così alla richiesta di Francesco Spina di riaprire i termini dello stesso bando: “Spina sostiene siano stati dati solo 8 giorni per presentare le domande, ma la data di pubblicazione del 7 agosto citata fa riferimento alla pubblicazione del bando da parte del Comune sui propri canali di comunicazione, ma quello che fa fede è la pubblicazione sul Burp”, precisa Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario Asl Bt.

Non si è fatto attendere il commento dello stesso Spina: “I termini del bando verranno riaperti dopo il mio intervento quale segretario provinciale di Azione. Certamente saranno soddisfatti non solo i tanti cittadini che potranno ancora partecipare all’avviso, ma soprattutto tutti coloro che credono ancora nelle istituzioni trasparenti e ispirate al principio di legalità. Complimenti al commissario straordinario dell’Asl Bt”.