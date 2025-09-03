Asl Bt, presentato Piano di Recupero delle Liste di Attesa: oltre duemila prestazioni in più / VIDEO

Un investimento importante in risorse umane e organizzative per ridurre le liste di attesa e garantire cure più rapide ai cittadini della provincia Bat. È questo l’obiettivo del Piano di Recupero presentato oggi a Barletta dalla Asl Bt, già operativo dal 1° settembre.

Il progetto prevede l’erogazione di 2.193 prestazioni aggiuntive in orario serale, tra le 20 e le 23, nei centri radiologici di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa e Trani. Le attività riguarderanno tac e risonanze magnetiche (con e senza mezzo di contrasto), mammografie e scintigrafie. I pazienti inseriti in lista d’attesa con priorità U (urgente) e B (breve) saranno contattati e, in base alla disponibilità a modificare la data della prenotazione, potranno essere anticipati, liberando ulteriori slot prenotabili.

Fondamentale l’apporto delle nuove assunzioni: 16 radiologi, 13 anestesisti e 7 tecnici di radiologia entrati in servizio a tempo indeterminato hanno reso possibile ampliare le fasce orarie e garantire la continuità delle prestazioni. “Abbiamo ora piante organiche complete che ci consentono di erogare servizi anche fino alle 23”, ha spiegato il Direttore Sanitario Alessandro Scelzi.

La Asl Bt ha inoltre rafforzato il “Percorso di Tutela”, che ha già permesso di riallocare 1.341 prestazioni diagnostiche e visite specialistiche, a cui si aggiungono 396 prestazioni oncologiche ed ematologiche. L’obiettivo è una presa in carico integrata e strutturata dei pazienti, con percorsi diagnostico-terapeutici dedicati non solo alle patologie oncologiche ma anche alle cronicità più rilevanti.

“La riduzione delle liste di attesa passa da un’organizzazione puntuale e dal coinvolgimento dei cittadini – ha sottolineato il commissario straordinario Tiziana Dimatteo –. Stiamo lavorando affinché ogni paziente trovi una risposta tempestiva, evitando rinvii e offrendo continuità nelle cure”.