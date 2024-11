Asl Bt organizza convegno regionale su gestione fondi Pnrr alla sanità

Domani, giovedì 21 novembre, presso Villa Torre Rossa a Bisceglie, la Asl Bt organizza un convegno regionale su un argomento cruciale per il futuro del sistema sanitario italiano come la nuova organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria e sociosanitaria e la gestione integrata ospedale-territorio. Il PNRR rappresenta sul tema, infatti, un’opportunità storica per riformare e potenziare i servizi sanitari e sociosanitari, promuovendo un’integrazione efficace tra ospedali e territorio. La gestione integrata ospedale-territorio è, del resto, fondamentale per garantire continuità assistenziale e ottimizzare l’allocazione delle risorse.

Durante la giornata esperti del settore affronteranno varie tematiche: ad esempio come le tecnologie digitali e la telemedicina possano supportare questa integrazione, migliorando l’accesso ai servizi e la qualità delle cure. Si discuterà, inoltre, anche del ruolo delle reti territoriali e delle Case della Salute, che svolgono una funzione chiave nel decongestionare gli ospedali e fornire cure di prossimità.

Il seminario – il cui responsabile scientifico è il dott. Domenico Spinazzola, direttore del Distretto Socio-sanitario di Barletta – si aprirà alle ore 8:30 con i saluti istituzionali del direttore del Dipartimento della salute della Regione Puglia Vito Montanaro, della Direttrice Generale Asl Bt Tiziana Dimatteo e del Direttore Sanitario Asl Bt Alessandro Scelzi. A seguire interverranno, tra gli altri, Antonella Caroli, dirigente responsabile regionale del Servizio strategie e governo dell’assistenza territoriale e Concetta Ladalardo, dirigente responsabile regionale del Servizio sistemi informativi.