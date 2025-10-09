Asl Bt, nuovo servizio sperimentale di consegna a domicilio dei farmaci per i pazienti di Bisceglie

L’Asl Bt ha annunciato un’importante iniziativa a favore dei cittadini di Bisceglie, volta a semplificare l’accesso ai farmaci per i pazienti che, a causa dei lavori stradali tra Trani e Bisceglie, incontrano difficoltà nel raggiungere la farmacia centralizzata del PTA di Trani. È stato infatti pubblicato su EmPulia (www.empulia.it) un Avviso Pubblico per la realizzazione di un progetto sperimentale di “home delivering” della durata di sei mesi, con la possibilità di proroga per ulteriori sei.

Il progetto prevede la consegna gratuita a domicilio di farmaci e dispositivi medici ai pazienti biscegliesi, attraverso la collaborazione con Enti del Terzo Settore operanti nel territorio della Asl Bt. Questi enti, selezionati tramite l’avviso pubblico, stipuleranno un accordo con l’azienda sanitaria per garantire un servizio puntuale e sicuro.

«Confidiamo nel successo di questo progetto – ha dichiarato il Commissario Straordinario dell’Asl Bt, Tiziana Dimatteo – che nasce in risposta ai disagi temporanei legati ai lavori stradali ma che, se darà buoni risultati, potrà essere esteso anche ad altri comuni, rendendo il servizio di consegna a domicilio una realtà strutturale della nostra Asl».

Per partecipare all’iniziativa, gli enti dovranno possedere alcuni requisiti fondamentali: essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dimostrare esperienza in attività analoghe, disporre di mezzi di trasporto sicuri e assicurati, avere un’adeguata organizzazione logistica e una copertura assicurativa per i beni trasportati con un massimale minimo di 50.000 euro.

Il servizio sarà svolto a titolo gratuito, ma la convenzione potrà prevedere il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate, in linea con i principi di trasparenza e sostenibilità economica.

Con questo progetto, l’Asl Bt conferma la sua attenzione alle esigenze dei cittadini e al potenziamento dei servizi di prossimità sanitaria, rendendo la cura più accessibile anche nei momenti di difficoltà logistica.