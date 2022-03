Asl Bt, da domani si rinnovano esenzioni ticket per reddito: tutti i dettagli

A partire da domani venerdì 1 aprile, le esenzioni del ticket per reddito saranno rinnovate automaticamente per gli aventi diritto. Per verificare se la propria esenzione è stata rinnovata automaticamente o per autocertificare la propria esenzione è possibile utilizzare i servizi on line della Regione Puglia ai quali si accede con Spid o con CNS-TS al seguente link: https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/esenzionereddito

Il servizio di autocertificazione esenzioni per reddito consente di autocertificare on-line la propria condizione per esercitare il diritto alla esenzione ticket per motivi di reddito per le prestazioni specialistiche e per i farmaci, consentendo di procedere autonomamente e senza doversi recare presso uno sportello ASL.

Il servizio è utile per gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per usufruire dell’esenzione, ma non sono presenti negli elenchi degli esenti forniti annualmente ai medici di base dal Sistema “Tessera Sanitaria”. È inoltre possibile: gestire on-line le autocertificazioni rese, consentendone la chiusura qualora si verifichi la perdita del diritto ovvero si accerti l’insussistenza dello stesso, e visualizzare le condizioni di esenzione per reddito a proprio carico.

In alternativa al servizio online, sarà possibile presentarsi agli sportelli Anagrafe assistiti dei Distretti Socio-Sanitari della Asl Bt. L’esenzione per reddito riguarda i seguenti codici: E01, E02, E03, E04, E94, E95, E96.