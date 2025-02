Asl Bt, a Bisceglie convegno sulla salute di minori e famiglie

Giovedì 27 febbraio, a partire dalle 8:30, si terrà presso il Nicotel Hotel di Bisceglie il convegno regionale “La Tutela della Salute dei Minori e della Famiglia: il ruolo dei Consultori Familiari Pubblici”, organizzato dal Distretto socio-sanitario di Trani-Bisceglie.

L’evento rappresenta un’opportunità di confronto per operatori sanitari e socio-sanitari del territorio, con l’obiettivo di approfondire l’importanza della sanità pubblica, in particolare il ruolo fondamentale dei Consultori Familiari. Queste strutture, oltre agli ospedali, sono punti di riferimento essenziali per il sostegno e l’ascolto di donne, famiglie e adolescenti e contribuiscono alla prevenzione primaria e al benessere della comunità.

Il responsabile scientifico del convegno sarà il Dott. Gianni Ferrucci, Dirigente Responsabile della Unità Operativa Assistenza Consultoriale del Distretto Socio-Sanitario n.4 dell’Asl Bt Trani-Bisceglie. All’evento formativo parteciperanno anche: