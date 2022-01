Asl Bt, concorso pubblico per 160 posti da collaboratore amministrativo-professionale

È indetto presso l’ASL BT il concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di centosessanta posti, a tempo indeterminato, di collaboratore amministrativo-professionale, categoria D. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazioni è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

A decorrere dalle ore 10,00 del giorno successivo, alla data di pubblicazione dell ’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ed entro e non oltre le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile, la piattaforma on-line consentirà l’accesso alla procedura di compilazione della domanda.

Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.107 del 19 agosto 2021.

Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT – area gestione personale – Andria, via Fornaci n. 201 – tel. 0883 299433 – 299409, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione albo pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.

Per informazioni sull’assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di domanda on-line, sarà possibile contattare i recapiti indicati sul portale della ASL BT all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione albo pretorio, sottosezione «Nuovo Concorso Collaboratori Amministrativi».