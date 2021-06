Asl Bat anticipa seconde dosi Astrazeneca per chi ha ricevuto la prima il 12 e il 13 aprile

Nella giornata di mercoledì 9 giugno, nell’hub vaccinale di Bisceglie, in via Nicola Consiglio, saranno anticipate le seconde dosi di Astazeneca per quanti hanno ricevuto la prima il 12 e il 13 aprile.

Dalle 9 alle 14 sarà possibile recarsi nell’hub per ricevere la seconda dose e completare così il ciclo vaccinale con l’Astrazeneca.

Nelle altre città saranno invece rispettati i seguenti orari:

– Barletta: dalle 15 alle 19;

– Canosa di Puglia: dalle 9 alle 13 e dalle 5 alle 18;

– Trani: dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17:30.