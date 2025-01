“Artigiani di…Pace”, a Bisceglie appuntamento di formazione e condivisione

Bisceglie si prepara ad accogliere un importante appuntamento di formazione e condivisione dedicato alla costruzione della pace. Martedì 14 gennaio, presso l’Auditorium don Pierino Arcieri si terrà il laboratorio formativo intitolato “Artigiani di… Pace”, un evento volto ad approfondire il messaggio della 58ª Giornata Mondiale per la Pace.

L’incontro, promosso dall’Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro, in collaborazione con il Progetto Policoro e Pax Christi, mira a creare uno spazio di riflessione e dialogo sul tema della pace. A guidare il laboratorio saranno i membri dell’Equipe Diocesana del Progetto Policoro, che offriranno spunti di commento sul messaggio della Giornata Mondiale, favorendo un confronto attivo e un momento di condivisione tra i partecipanti.

L’incontro, che si svolgerà dalle ore 19.30 alle 21.30, si configura come un’occasione preziosa per chi desidera comprendere più a fondo il significato della pace, non solo come ideale, ma come impegno concreto e quotidiano. Attraverso un percorso partecipativo, i presenti saranno accompagnati in un cammino di riflessione per diventare, come suggerisce il titolo del laboratorio, veri e propri artigiani di pace, capaci di trasformare gesti semplici in strumenti di riconciliazione e speranza. L’evento è aperto a tutti.